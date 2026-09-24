Нидерланды спаслись в матче против Германии

В четверг, 24 сентября, Нидерланды и Германия встречались в первом туре Лиги наций.

Команда Хави сразу пошла вперед, создала несколько моментов и отличилась уже на 12-й минуте. Однако из-за фола в атаке гол ван Дейка не был засчитан.

Игра несколько успокоилась, и Бундестим смогла провести свои атаки, однако из который закончилась голом Нмечи. До конца тайма хозяева сделали еще пару неплохих подходов, но сравнять счет не смогли.

Во втором тайме Нидерланды стали давить по-настоящему, создавая моменты уже с первых же минут. И в конце концов удача улыбнулась им в самом конце матча. На 90+2 минуте Гакпо пушечным ударом сравнял счет и увел свою команду от поражения.

Статистика матча Нидерланды - Германия 1-го тура Лиги наций

Нидерланды - Германия 1:1

Голы: Гакпо, 90+2 - Нмеча, 32

Ожидаемые голы (xG): 3.11 - 1.50

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 22 - 10

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 12 - 1

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