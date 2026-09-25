Без семи вызванных: Украина определилась с заявкой сборной на матч с Венгрией

В пятницу, 25 сентября, сборная Украины проведет свой стартовый матч в дивизионе B Лиги наций-2026/27, встретившись в гостях с Венгрией.

В день игры главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера определился с заявкой национальной команды на предстоящий поединок, в которую вошли 23 исполнителя.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, не попали в список семь ранее вызванных игроков: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Иван Варфоломеев, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Велетень и Роман Яремчук.

Заявка сборной Украины:

Вратари : Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.

: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык. Защитники : Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Александр Драмбаев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.

: Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Александр Драмбаев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко. Полузащитники : Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина. Нападающие: Игорь Краснопир, Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко.

Источник: УАФ

Напомним, что матч Венгрия - Украина состоится в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Венгрии и Украины обслужит английский рефери.

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