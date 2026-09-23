Матч Венгрия - Украина обслужит английский рефери, ранее пересекавшийся с Динамо

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч первого тура дивизиона B Лиги наций-2026/27 между Венгрией и Украиной.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, главным рефери этого поединка будет уроженец Австралии, имеющий английское гражданство и работающий в АПЛ, Джарред Джиллетт.

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На линиях ему будут помогать также англичане Нил Дэвис и Ник Гринхейл, а четвертым судьей будет Роберт Джонс.

За систему VAR будет отвечать Эндрю Даллас из Шотландии, а его помощником станет Питер Бэнкис из Англии.

Источник: UEFA.COM

Ранее Джиллетт единожды пересекался с украинской командой на международной арене. Английский рефери в 2023 году обслуживал матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором киевское Динамо в гостях уступило 0:1 греческому Арису.

Напомним, что матч Венгрия - Украина состоится 25 сентября в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что вингер Полесья был довызван в сборную Украины.

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