Матч Венгрия - Украина обслужит английский рефери, ранее пересекавшийся с Динамо
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч первого тура дивизиона B Лиги наций-2026/27 между Венгрией и Украиной.
Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, главным рефери этого поединка будет уроженец Австралии, имеющий английское гражданство и работающий в АПЛ, Джарред Джиллетт.
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На линиях ему будут помогать также англичане Нил Дэвис и Ник Гринхейл, а четвертым судьей будет Роберт Джонс.
За систему VAR будет отвечать Эндрю Даллас из Шотландии, а его помощником станет Питер Бэнкис из Англии.
Ранее Джиллетт единожды пересекался с украинской командой на международной арене. Английский рефери в 2023 году обслуживал матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором киевское Динамо в гостях уступило 0:1 греческому Арису.
Напомним, что матч Венгрия - Украина состоится 25 сентября в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что вингер Полесья был довызван в сборную Украины.
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