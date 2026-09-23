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Футбол

Эриксен, потерявший сознание в матче с Украиной, расторг контракт с Вольфсбургом

34-летний датский полузащитник покинул немецкий клуб свободным агентом.
Сегодня, 18:50       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Вольфсбург объявил о расторжении контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как сообщает официальный сайт "волков", клуб и 34-летний футболист по обоюдному согласию приняли решение досрочно прекратить сотрудничество. Контракт игрока был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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"Сейчас для меня важно быть ближе к своей семье в Дании. Я рад, что мы смогли вместе найти решение. Мое время в Вольфсбурге было наполнено взлетами и падениями. Я знаю, что сейчас клуб находится в надежных руках, стремясь вернуться в Бундеслигу, и убежден, что его ждет успешное будущее.

Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня во время пребывания в Вольфсбурге. Для меня было огромной радостью играть за вас, и я буду с теплотой вспоминать этот период", - заявил датчанин.

Эриксен присоединился к Вольфсбургу в сентябре 2025 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел в составе немецкой команды 34 матча во всех турнирах, отличившись тремя голами и десятью результативными передачами.

Напомним, что в июне 2021 года во время матча Евро-2020 у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ. Тогда игрок внезапно упал на газон, а его реанимировали прямо на поле. После того инцидента датскому полузащитнику установили кардиостимулятор. Вернуться в футбол и провести первый матч после случившегося игрок смог в феврале 2022 года.

7 июня этого года Эриксен снова потерял сознание во время товарищеского матча сборной Дании с Украиной. Игрока привели в себя, и он в сопровождении врачей и партнеров по команде покинул поле, а поединок был досрочно завершен. После того инцидента датский полузащитник на поле больше не выходил.

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