Тони Беллью подобрал соперника для Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о будущем Энтони Джошуа.

По словам эксперта, британцу нужно во второй раз подраться с Диллианом Уайтом.

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"Я думаю, что Джошуа хотел провести реванш с Дюбуа. Каждый раз, когда Энтнои выходит на боксерский ринг - это событие. Если бы он вышел на бой с Чарли Чаплином, то поединок собрал бы полный Уэмбли.

Джошуа - международная звезда, а все главные лица бокса всегда представляли супертяжелый вес. Так что не имеет значения, с кем подерется Джошуа. Люди просто хотят снова увидеть его на ринге.

Есть много имен, но кто бы не захотел снова увидеть его против Диллиана Уайта? Их первый бой был невероятным, но также действительно есть много других поединков", - сказал Беллью для talkSPORT.

Ранее Амир Хан дал совет Джошуа, выбрав для него соперника.

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