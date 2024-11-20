"Выиграй у Фьюри и уходи": Амир Хан дал совет Джошуа

Бывший чемпион суперлегкого веса Амир Хан поделился мнением о будущем Энтони Джошуа.

Британец советует своему соотечественнику провести поединок с Тайсоном Фьюри, а затем завершить карьеру.

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"Он дождаться большого боя против Фьюри. У обоих парней громкие имена. Им нужно подписать контракт на следующий день после реванша Тайсона против Усика.

Энтони добился феноменальных успехов в боксе, заработал много денег и завоевал большое количество титулов. Парень выступал по всему миру, и является известным человеком, но почему бы ему не закончить карьеру на высоте. Выиграй бой с Фьюри и после этого уходи.

В таком случае он сможет наслаждаться оставшейся частью жизни, зная, что люди уважают его как великого чемпиона", - приводит слова Хана DAZN.

Напомним, Диллиан Уайт проведет второй в этом году бой после допингового скандала.

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