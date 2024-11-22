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Элегантный гол Бруниньо принес Карпатам победу над Колосом

Ковалевцам остается винить только собственную реализацию.
Сегодня, 20:03
Бруниньо / fckarpaty.com.ua
Бруниньо / fckarpaty.com.ua

В пятницу, 22 ноября, Карпаты принимали дома Колос в рамках 14-го тура УПЛ.

В первые 15 минут гости имели отличные шансы открыть счет, но ни Велетень, ни Боливар не сумели попасть в створ ворот. Однако Колос продолжал давить и казалось, что гол вот-вот придет.

Он и пришел, да не в те ворота. Чачуа сделал крутой заброс в штрафную, который Бруниньо принял грудью и сразу с лета пробил Пахолюка. Сразу Карпаты провели еще одну атаку, но тут уже кипер гостей не сплоховал.

Практически весь второй тайм команды провели в очень плотной борьбе, несколько раз медикам приходилось оказывать помощь игрокам. А в итоге Колос имел еще одну отличную возможность изменить ход матча, но Боливар попал в перекладу, а добивая отправил мяч выше ворот.

Карпаты - Колос 1:0
Гол: Бруниньо (32)

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло (Векляк, 81), Полегенько - Альварес, Бруниньо (Шах, 72), Чачуа (Клименко, 90) - Очеретько (Стенио, 82), Костенко (Пидлепенец, 72), Игорь Невес

Колос: Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик - Демченко, Ореховский, Диего (Безбородько, 83) - Велетень (Третьяков, 59), Алефиренко (Гусол, 59), Боливар (Паулаускас, 83)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карпаты Львов Колос

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