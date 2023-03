Хэйни и Ломаченко согласовали место проведение боя

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни проведет поединок против бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Как сообщает инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер, команды боксеров согласовали место проведения боя.

По информации источника, титульный поединок пройдет 20-го мая в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Наиболее вероятной ареной для проведения боя является MGM Grand Garden.

