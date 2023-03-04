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Лу ДиБелла сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Известный промоутер не сомневается в успехе американского чемпиона.
Сегодня, 07:23
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT

Авторитетный промоутер Лу ДиБелла поделился мнением о поединке между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По мнению функционера, в этом противостоянии американский боксер однозначно фаворит, а у украинца нет шансов.

"Хэйни слишком быстр, слишком молод, слишком большой и слишком опытен для «Ломы». К тому же Ломаченко становится старше. Поэтому я делаю Хэйни слишком большим фаворитом в этом противостоянии".

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ДиБелла считает, что после титульного боя американец сменит дивизион.

"Я сомневаюсь, что Девин останется в 135 фунтах. Поэтому, после того, как Хэйни побьет Лому, он сменит дивизион", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, что Девин Хэйни и Василий Ломаченко, вероятно, проведут бой 20-го мая в Саудовской Аравии или Лас-Вегасе.

Ранее американец назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко.


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