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Хэйни: Хочу показать, что я на много уровней выше Ломаченко

Американский чемпион готов устроить встряску для украинца.
Сегодня, 09:20
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни поделился мнением о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американского чемпиона, он хочет показать, что является лучшим боксером дивизиона. Хэйни не сомневается, что превосходит украинца в несколько раз.

"Я давно ему говорил, что нужно со мной драться, ведь чем дальше, тем хуже для него. Сейчас я боец совершенно другой породы. Я стал гораздо более зрелым, чем тогда, когда вызывал его несколько лет назад. Я хочу показать, что на много уровней выше него на данном этапе своей карьеры", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Ожидается, что поединок Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в США или в Саудовской Аравии.

Ранее американец предположил, каким будет его бой с Ломаченко, сравнив с шахматной партией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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