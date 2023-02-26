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"Похожий на шахматы": Хэйни предположил, каким будет его бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион ожидает интересного противостояния.
Сегодня, 13:34
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался по поводу предстоящего боя против Василия Ломаченко.

По мнению американского боксера, их противостояние в ринге обещает быть очень тактическим.

"Ждите 20 мая. Хэйни против Ломаченко. Это будет очень тактический бой, похожий на шахматы. Этот бой может быть очень интересен из-за наших стилей. Не могу уже дождаться.

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Сейчас цель - договориться о бое. Пока неизвестно, где именно он состоится, но скоро вы все узнаете. Пока все еще в процессе. Но надеюсь, что бой состоится. Это огромный шаг для меня, надеюсь, однажды выступить в Саудовской Аравии.

Давно говорил, чтобы Ломаченко дрался со мной сейчас, потому что дальше будет только хуже. Теперь я просто боец другой породы. Уже более зрелый боксер, чем когда ранее бросал ему вызов. Но все равно считаю, что победил бы его и раньше. Теперь хочу показать ему, насколько я сейчас сильнее его. Я готов драться с лучшими в мире", - заявил Хэйни в комментарии iD Boxing.

Ранее Девин Хэйни рассказал, где может состояться бой против Василия Ломаченко.

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