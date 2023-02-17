Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко

Промоутер Боб Арум рассказал, с кем бы хотел свести в ринге победителя боя между абсолютным чемпионом легкой весовой категории Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его словам, он хочет устроить поединок против бывшего обладателя титулов WBO и WBC во втором полулегком весе Шакура Стивенсона, который недавно поднялся в легкий дивизион.

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"Вы знаете мое отношение к Шакуру Стивенсону. Он входит в спискок лучших боксеров современности. Так что если Шакур победит японца, а это будет очень тяжелый бой, то мы планируем свести его с победителем поединка Хэйни - Ломаченко. Это еще одно масштабное противостояние.

Да, наш план состоит в том, чтобы он подрался с победителем этого поединка. Если Хэйни выиграет, то он говорит, что собирается подняться в 140 фунтов. В таком случае Шакур поборется за вакантный титул. Если победит Ломаченко, то мы увидим бой между ним и Стивенсоном. Лично я готов заплатить любые деньги, чтобы увидеть их противостояние. Это действительно невероятный бой", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.

Ранее стало известно, когда должен состояться бой между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.