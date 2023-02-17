iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко

Боб Арум уже строит планы по организации поединка для новичка легкого дивизиона.
Сегодня, 20:32
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Промоутер Боб Арум рассказал, с кем бы хотел свести в ринге победителя боя между абсолютным чемпионом легкой весовой категории Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его словам, он хочет устроить поединок против бывшего обладателя титулов WBO и WBC во втором полулегком весе Шакура Стивенсона, который недавно поднялся в легкий дивизион.

Читай также: "Пошел на спад": Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

"Вы знаете мое отношение к Шакуру Стивенсону. Он входит в спискок лучших боксеров современности. Так что если Шакур победит японца, а это будет очень тяжелый бой, то мы планируем свести его с победителем поединка Хэйни - Ломаченко. Это еще одно масштабное противостояние.

Да, наш план состоит в том, чтобы он подрался с победителем этого поединка. Если Хэйни выиграет, то он говорит, что собирается подняться в 140 фунтов. В таком случае Шакур поборется за вакантный титул. Если победит Ломаченко, то мы увидим бой между ним и Стивенсоном. Лично я готов заплатить любые деньги, чтобы увидеть их противостояние. Это действительно невероятный бой", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.

Ранее стало известно, когда должен состояться бой между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон девин хэйни

Статьи по теме

Инсайдер сообщил дату боя Ломаченко - Хэйни Инсайдер сообщил дату боя Ломаченко - Хэйни
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
"Нельзя было так": Мейвезер жестко наехал на Ломаченко "Нельзя было так": Мейвезер жестко наехал на Ломаченко
"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа "Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед
Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс21:24
"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа
Европа21:00
Цыганков впервые появится в стартовом составе Жироны
Европа20:43
Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ
Бокс20:32
Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко
Бокс19:53
"Между нами нет вражды": Промоутер Фьюри рассказал, как проходят переговоры с командой Усика
Другие страны19:21
Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку
Биатлон19:10
Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Европа19:03
Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ
Украина18:35
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина18:22
Динамо одержало победу над Лиепаей в контрольном матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK