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"Пошел на спад": Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Шакур Стивенсон хочет увидеть титульный поединок в легком весе.
Сегодня, 08:36
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Именитый американский легковес Шакур Стивенсон поделился мнением о потенциальном бое Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

По словам американца, украинский боксер не является самым сильным, а сейчас он должен показать свои возможности.

"Думаю, Ломаченко пошел на спад. Я не знаю, тот ли это Ломаченко, который несколько лет назад был таким великим бойцом pound-for-pound, каким все его преподносили. Я не знаю, по-прежнему ли он остается тем боксером. Ломаченко должен показать мне это, выйдя на ринг с кем-то вроде Хэйни".

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Стивенсон также оценил возможности Девина Хэйни.

"Девин - отличный боец, у него замечательный набор навыков. Нельзя ничего у него отнимать. Он обладает отличным мотором, хотя некоторые люди этого не замечают. Я вижу его слабости. Я вижу, как он принимает мощные удары и пропускает. Хэйни - не боец, по которому нельзя попасть", - приводит слова Стивенсона talkSPORT.

Ранее сообщалось, что определился следующий соперник Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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