iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Этот бой ждут": Отец Хэйни оценил возможный поединок с Ломаченко

Бойцы могут сойтись в схватке за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 14:59
Билл Хэйни / Getty Images
Билл Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни, прокомментировал возможность проведения боя против бывшего обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По его убеждению, этот тот поединок, который хотят увидеть поклонники бокса.

Читай также: "Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием

"Мы знаем, что это бой, которого ждут люди. Ломаченко был создан как нечто особенное. В этом нет ничего личного, но мы считаем, что Девин - нечто особенное", - приводит слова Билла Хэйни Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

Определился приоритетный соперник Ломаченко Определился приоритетный соперник Ломаченко
"Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием "Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием
Гонка за звание MVP регулярки: Дончич захватил лидерство, Эмбиид пробился в ТОП-10 Гонка за звание MVP регулярки: Дончич захватил лидерство, Эмбиид пробился в ТОП-10
Де Йонг убежден в том, что Барселона слила его контракт в СМИ Де Йонг убежден в том, что Барселона слила его контракт в СМИ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

НБА16:21
Гонка за звание MVP регулярки: Дончич захватил лидерство, Эмбиид пробился в ТОП-10
Европа16:19
Де Йонг убежден в том, что Барселона слила его контракт в СМИ
Украина15:53
Металлист-1925 обыграл на выезде Кривбасс
НБА15:48
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уолл устроил фестиваль аллей-упов, Халибертон забросил баззербитер с центра площадки
Формула 115:35
ФИА готова расследовать аварию Переса во время квалификации Гран-при Монако
ЧМ-202215:20
Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022
Бокс14:59
"Этот бой ждут": Отец Хэйни оценил возможный поединок с Ломаченко
ЧМ-202214:49
Катар - Эквадор: где смотреть матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022
Европа14:28
Миколенко вернулся на поле после травмы
Украина14:23
Минай добыл минимальную победу над Металлистом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK