"Этот бой ждут": Отец Хэйни оценил возможный поединок с Ломаченко

Бойцы могут сойтись в схватке за звание абсолютного чемпиона.

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни, прокомментировал возможность проведения боя против бывшего обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По его убеждению, этот тот поединок, который хотят увидеть поклонники бокса.

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"Мы знаем, что это бой, которого ждут люди. Ломаченко был создан как нечто особенное. В этом нет ничего личного, но мы считаем, что Девин - нечто особенное", - приводит слова Билла Хэйни Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.