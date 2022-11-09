Представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя

На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона.

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем следующем бою должен будет встретиться с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

В настоящее время команды будущих соперников ведут переговоры об организации поединка.

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Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на источники в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы обоих боксеров.

На кону предстоящего боя будут стоять пояса WBA, WBC, IBF и WBO, которыми владеет Хэйни, и соответственно статус абсолютного чемпиона.

Devin Haney vs Vasyl Lomachenko negotiations are now underway for Haney's undisputed WBA, WBC, IBF & WBO lightweight world titles, Haney/Top Rank reps have confirmed. pic.twitter.com/rBaLU6VBRB — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 9, 2022

Напомним, ранее промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни.