"Фантастическая битва": Арум готов организовать бой Ломаченко с Хэйни

Промоутер намерен свести в ринге своих подопечных в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможности проведения боя между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам промоутера, он сделает все возможное, чтобы поединок его двоих подопечных состоялся.

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"В легком весе необходимо устроить бой Хэйни - Ломаченко. Мы сделаем все, чтобы организовать поединок за звание абсолютного чемпиона, который хотят увидеть все фанаты бокса.

Они два сильнейших легковеса в мире, и это будет фантастическая битва", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что после своей победы над Джемейном Ортисом Василий Ломаченко встретился с Девином Хэйни, заявив, что готов на любые условия ради проведения боя за звание абсолютного чемпиона.