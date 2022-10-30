Ломаченко - о Хэйни: Это легковес? Да это тяжеловес

После победы над Джамейном Ортисом (16–1–1, 8 KO) бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17–2, 11 КО) заявил, что его следующая цель – это завоевание четырех поясов.

На этом моменте в ринге появился обладатель тех же четырех поясов - Девин Хэйни.

"Это легковес? Но это тяжеловес", - отреагировал Ломаченко на, возможно, будущего соперника. – "Я готов на любые предложения, я хочу этот бой".

Хэйни в ответ заявил, что дважды езды за этими поясами в Австралию.

"Девин – топ-боксер, поэтому он и является чемпионом. Да, мне нужно немного больше времени, чтобы подготовиться к нему, но я буду готов", – завершил свое выступление Ломаченко.

В Нью-Йорке Ломаченко перебоксировал Ортиса решением судей, каждый из которых отдал победу украинцу.