Ломаченко - о Хэйни: Это легковес? Да это тяжеловес
Украинец встретился с возможным будущим соперником в ринге.
После победы над Джамейном Ортисом (16–1–1, 8 KO) бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17–2, 11 КО) заявил, что его следующая цель – это завоевание четырех поясов.
На этом моменте в ринге появился обладатель тех же четырех поясов - Девин Хэйни.
"Это легковес? Но это тяжеловес", - отреагировал Ломаченко на, возможно, будущего соперника. – "Я готов на любые предложения, я хочу этот бой".
Хэйни в ответ заявил, что дважды езды за этими поясами в Австралию.
"Девин – топ-боксер, поэтому он и является чемпионом. Да, мне нужно немного больше времени, чтобы подготовиться к нему, но я буду готов", – завершил свое выступление Ломаченко.
В Нью-Йорке Ломаченко перебоксировал Ортиса решением судей, каждый из которых отдал победу украинцу.