iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Благодарю всех за поддержку, Бога, команду, отца": Ломаченко не вспомнил Украину в комментарии после боя

Боксер многим благодарен после победы над Ортисом.
Сегодня, 06:55
Ломаченко vs Ортис / Getty Images
Ломаченко vs Ортис / Getty Images
0 0 0

Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17–2, 11 КО) в Нью-Йорке единогласным решением судей смог победить 26-летнего Джемейна Ортиса из США (16–1–1, 8 KO).

После боя прямо в ринге репортер спросил Лому, как он чувствует себя вернувшись к рингу после последних 8 тяжелых месяцев жизни.

Вашему вниманию слова Ломаченко после боя:

"Я рад вернуться к рингу, благодарю всех за поддержку: болельщикам, благодарю Бога, команду, отца. Я говорил еще до нашего поединка, что Ортис - топ-боксер. Моя следующая цель - четыре пояса", - заявил Ломаченко, который на тот момент был окутан в украинский флаг.

Напомним, что абсолютным чемпионом в легком весе является Девин Хейни, бой с которым для Ломы теперь является приоритетным.

0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022 Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022
Иньеста: Буду счастлив, если Месси выиграет Чемпионат мира Иньеста: Буду счастлив, если Месси выиграет Чемпионат мира
The International 2022: онлайн-трансляция гранд-финала The International 2022: онлайн-трансляция гранд-финала
The International 2022: Team Secret сыграет в финале с Tundra The International 2022: Team Secret сыграет в финале с Tundra
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа10:25
Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022
Европа10:20
Иньеста: Буду счастлив, если Месси выиграет Чемпионат мира
Киберспорт10:05
The International 2022: онлайн-трансляция гранд-финала
Киберспорт10:00
The International 2022: Team Secret сыграет в финале с Tundra
Европа09:58
Хави - о матче с Валенсией: Игроки немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов
Бокс09:52
Атлас отреагировал на победу Ломаченко в бою с Ортисом
Украина09:31
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа09:20
Голкипер Лидса установил рекорд по сейвам в нынешнем сезоне АПЛ
НХЛ08:57
НХЛ: Монреаль шокировал Сент-Луис, Питтсбург проиграл Сиэтлу
Бокс08:30
Усик, Хэйни и бывший соперник: кто присутствовал на бое Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK