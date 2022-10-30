"Благодарю всех за поддержку, Бога, команду, отца": Ломаченко не вспомнил Украину в комментарии после боя

Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17–2, 11 КО) в Нью-Йорке единогласным решением судей смог победить 26-летнего Джемейна Ортиса из США (16–1–1, 8 KO).

После боя прямо в ринге репортер спросил Лому, как он чувствует себя вернувшись к рингу после последних 8 тяжелых месяцев жизни.

Вашему вниманию слова Ломаченко после боя:

"Я рад вернуться к рингу, благодарю всех за поддержку: болельщикам, благодарю Бога, команду, отца. Я говорил еще до нашего поединка, что Ортис - топ-боксер. Моя следующая цель - четыре пояса", - заявил Ломаченко, который на тот момент был окутан в украинский флаг.

Напомним, что абсолютным чемпионом в легком весе является Девин Хейни, бой с которым для Ломы теперь является приоритетным.