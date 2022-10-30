Ломаченко Ортис: обзор боя и результат поединка

На арене Меддисон Сквер Гарден прошел поединок, где украинец Василий Ломаченко встретился с Джемейном Ортисом.

В первом раунде боксеры не стали показывать все свои козыри, потратив три минуты на разведку друг-друга, а вот во втором уже был явный победитель, которым неожиданно стал американский боксер.

Впрочем, Василия это не ошеломило и он смог с легкостью взять два раунда. В свою очередь, соперник Ломаченко показал, что его так просто не сломить.

Ортис смотрелся достойно в пятом и седьмом раунде, а в восьмом и вовсе снова выглядел сильнее своего оппонента. Но, как это обычно бывает опыт дает о себе знать в самой концовке.

Последние 4 раунда поединка за исключением одиннадцатого были полностью за Василием, который в итоге добыл единогласную победу решением суддей: 115-113, 116-112, 117-111

Статистика боя Ломаченко - Ортис

По мнению редакции ISPORT, поединок Ломаченко - Ортис был очень равный и как минимум в пяти раундах победителя было определить очень тяжело. Тем не менее, украинец показал себя лучше в большей части раундов.

Раунд 1: 10-9

Раунд 2: 19-19

Раунд 3: 29-28

Раунд 4: 39-37

Раунд 5: 49-47

Раунд 6: 58-57

Раунд 7: 68-67

Раунд 8: 78-78

Раунд 9: 88-87

Раунд 10: 98-96

Раунд 11: 108-106

Раунд 12: 118-115

Количество нанесенных ударов: 571 - 607

Количество точных ударов: 125 - 122

Точные удары по телу: 16 - 11