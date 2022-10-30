Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

В ночь с 29 на 30 октября на арене Меддисон Сквер Гарден (США) прошел поединок, где украинец Василий Ломаченко встретился с американцем Джемейном Ортисом.

Бой прошел всю дистанцию, по ходу которого менялось преимущество.

Несмотря на такой ход событий, Ломаченко победил единогласным решением судей.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис:

Ранее сообщалось, что украинский боксер высказался о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Источник: MEGOGO