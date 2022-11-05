Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни

Менеджер бывшего обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал возможность проведения боя против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

Представитель боксера выразил уверенность, что этот поединок состоится, поскольку в нем заинтересованы все стороны.

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"На данный момент я скажу, что уверен в том, что поединок Ломаченко - Хэйни состоится, поскольку все работают. Я знаю, что Девин и его отец хотят этого боя. Лома хочет драться, Top Rank желает этого поединка. Так что все хотят этого боя. Почему бы его не организовать?" - сказал Климас в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни за звание абсолютного чемпиона.