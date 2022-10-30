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"Не лучший бой": Хэйни оценил победу Ломаченко над Ортисом

Абсолютный чемпион высказался о поединке своего потенциального соперника.
Вчера, 23:12
Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей / Getty Images
Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился своим мнением по поводу победы Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом.

Накануне экс-чемпион в трех весовых категориях одолел своего соперника единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111. 

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После поединка Хэйни отметил, что Ломаченко продемонстрировал не лучшее свое выступление, и выразил надежду, что в будущем они смогут устроить более захватывающую схватку.

"Я думаю, что это был не лучший бой Ломаченко. Но я знаю, что, если бы я и Лома дрались, мы бы увидели лучшую версию этого вечера. Поздравляю и надеюсь, что мы сможем это устроить", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Отметим, ранее промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни Джемейн Ортис
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