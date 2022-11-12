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"Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием

Известный промоутер верит в победу американского чемпиона.
Сегодня, 09:26
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном поединке Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) и Девина Хэйни (29-0, 15 KO).

По словам функционера, абсолютный чемпион легкого веса должен воспользоваться моментом и победить украинца.

"Для Девина сейчас подходящее время, чтобы подраться с Ломаченко. Я не говорю, что это будет легкий бой, но сейчас Девину будет в разы проще, чем несколько лет назад. Это по-настоящему замечательный поединок для Девина Хэйни. Как по мне, он просто не может проиграть Ломаченко".

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"Пусть выигрывает, а затем переходит в первый полусредний дивизион, если только Райан Гарсия или "Танк" Дэвис не останутся в легком", - приводит слова Хирна iFL TV.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эдди Хирн девин хэйни

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