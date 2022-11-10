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"Давайте сделаем это": Отец Хэйни - о возможном поединке Девина с Ломаченко

Билл Хэйни обозначил планы своего сына на будущее.
Сегодня, 09:17
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни, поделился мнением о возможном поединке своего сына с Василием Ломаченко.

По словам специалиста, американская команда заинтересована в том, чтобы провести бой против украинца.

"Ломаченко - отличный боец, но мы видели, как он проиграл куда более крупному Теофимо Лопесу в 2020 году. Казалось, что Теофимо весит на 7, если не на 9 килограммов больше, чем Лома.

Мы рассматриваем Ломаченко в качестве следующего соперника для Девина. Давайте сделаем это. Мы не смотрим на других оппонентов, и он тоже. Я знаю, что мне не предоставят возможность анонсировать этот бой. Но у нас есть компания Top Rank, которая готова его устроить. У нас есть транслятор в лице ESPN, заинтересованный в этом, и которому нравится идея проведения этого поединка. Они стояли за обоими боями Девина с Джорджем Камбососом".

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"Если Ломаченко будет следующим, нам не нужно бежать впереди паровоза в плане того, что подумают люди. Главное - сразиться с таким человеком. У него отличная команда. Отец Ломаченко - потрясающий тренер. Это будет хороший бой. Мы с нетерпением его ждем", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.

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