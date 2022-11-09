iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Лучше это сделать сейчас": Известный тренер оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни

Бывший чемпион может получить поединок за статус абсолюта.
Сегодня, 19:51
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями по поводу возможного боя между бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По мнению специалиста, экс-чемпиону не стоит затягивать с подобным поединком и провести его как можно скорее, поскольку возраст поджимает.

"Я люблю Лому, но если он намерен драться с топовым бойцом, то ему лучше это сделать сейчас и больше не ждать, поскольку часики тикали и тикают до сих пор. Бой с Хэйни будет тяжелым для Ломы. Если ему суждено подраться с Хэйни, то это его лучший шанс.

Читай также: Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни

И это лучший шанс Хэйни, так как ему пришлось заключить сделку с Top Rank, чтобы заполучить поединок с Камбососом. Он временно ушел от Эдди Хирна и примкнул к Top Rank, поскольку так устроен бокс. Он был вынужден это сделать. Теперь он остается в Top Rank, поэтому может заполучить бой с Ломаченко. Так что это лучший шанс увидеть поединок Хэйни и Ломы", - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Тедди Атлас девин хэйни

Статьи по теме

Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни
Давид "Химик": Максимально плохо отношусь к Ломаченко, к Усику - 50 на 50 Давид "Химик": Максимально плохо отношусь к Ломаченко, к Усику - 50 на 50
Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче
Европа20:50
Милан продлит контакт с основным форвардом после ЧМ-2022
НБА20:42
Бруклин определился с новым тренером, он уже возглавлял команду
Европа20:28
ПСЖ контактировал с представителями Мудрика - источник
20:15
Сборная Украины по футзалу обыграла Косово в рамках отбора на ЧМ-2024
Бокс19:51
"Лучше это сделать сейчас": Известный тренер оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни
Украина19:40
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа19:18
Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч с аутсайдером Серии А
Европа18:50
Беллингем может пополнить ряды топ-клуба АПЛ
Лига Европы18:22
Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK