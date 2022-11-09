"Лучше это сделать сейчас": Известный тренер оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями по поводу возможного боя между бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По мнению специалиста, экс-чемпиону не стоит затягивать с подобным поединком и провести его как можно скорее, поскольку возраст поджимает.

"Я люблю Лому, но если он намерен драться с топовым бойцом, то ему лучше это сделать сейчас и больше не ждать, поскольку часики тикали и тикают до сих пор. Бой с Хэйни будет тяжелым для Ломы. Если ему суждено подраться с Хэйни, то это его лучший шанс.

Читай также: Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни

И это лучший шанс Хэйни, так как ему пришлось заключить сделку с Top Rank, чтобы заполучить поединок с Камбососом. Он временно ушел от Эдди Хирна и примкнул к Top Rank, поскольку так устроен бокс. Он был вынужден это сделать. Теперь он остается в Top Rank, поэтому может заполучить бой с Ломаченко. Так что это лучший шанс увидеть поединок Хэйни и Ломы", - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать бой между Василием Ломаченко и Девином Хэйни за звание абсолютного чемпиона.