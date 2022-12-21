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Определился следующий соперник Ломаченко

Именитый боксер проведет титульный бой.
Сегодня, 09:17
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о будущем украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам авторитетного промоутера, украинец проведет свой следующий бой против абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории Девина Хэйни. Командам боксеров осталось согласовать дату и место проведения поединка.

"Вчера я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин присоединился к нам, и его следующий бой будет против Ломаченко. Сейчас мы работаем над датой и местом проведения поединка. Но это будет следующий бой Девина".

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"Каким бы ни был результат этого поединка, Хэйни будет очень важным фактором в боксе. Он потрясающий молодой человек и очень хороший боец. Мне нравится, как он себя ведет, как дерется. Его поединок с Ломаченко будет очень интересным", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса. Ранее Хэйни сообщил о возможном переносе боя с Ломаченко.

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