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Хэйни сообщил о возможном переносе боя с Ломаченко

Поединок может состояться позже, чем предполагалось изначально.
Сегодня, 12:08
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хэйни заявил, что промоутерская компания Top Rank может перенести его бой против Василия Ломаченко на более поздние сроки.

По словам американского боксера, поединок может состояться в мае следующего года, а не в марте, как планировалось изначально.

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"Эти люди пытаются отодвинуть мой бой с Ломаченко до мая. Они знают, что чем дольше я остаюсь в легком дивизионе, тем сложнее мне держать вес.

Давайте устроим это в марте. Я буквально сказал Top Rank, что хочу подраться перед Рамаданом.

Дело не в том, чтобы провести бой с кем-то еще. Дело в том, чтобы дали мне дату боя. Они хотят, чтобы их боец, Лома, получил еще один шанс", - написал Хэйни в Twitter.

Ранее сообщалось, что представители Девина Хэйни и Василия Ломаченко ведут переговоры об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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