Инсайдер сообщил дату боя Ломаченко - Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в ближайшее время проведет поединок с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девина Хэйни.

Авторитетный спортивный журналист и инсайдер Майкл Коппинджер сообщил, что стороны близки к соглашению титульного боя.

По словам источника, титульный поединок пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США).

