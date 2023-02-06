"Нельзя было так": Мейвезер жестко наехал на Ломаченко

Легендарный боксер Флойд Мейвезер поделился мнением о карьере украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам именитого американца, украинец не должен был проводить поединке за чемпионство так быстро после перехода из любителей.

"Я заслужил свой шанс. Но есть такой парень, как Ломаченко... Сколько он там провел, 400 боев в любителях? Да, он профессионал своего дела, но ему нельзя было давать драться за пояс в его третьем или четвертом поединке в профи".

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Мейвезер добавил, что он прошел длинный путь к чемпионскому бою.

"Я провел 17 поединков за полтора года - и лишь потом вышел на чемпионский бой против Хенаро Эрнандеса. Так что я заслужил это. Мне ничего не дали просто так", - приводит слова Мейвезера Fight Hub TV.

Отметим, что Ломаченко весной проведет поединок за абсолютное чемпионство в легкой весовой с Девином Хэйни.

Ранее определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни.