iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"С легкостью победит": Хирн сделал прогноз на бой Хэйни с Ломаченко

Известный промоутер видит очевидного фаворита поединка.
Сегодня, 21:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу будущего боя между абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По мнению британца, американский боксер должен без проблем разобраться со своим соперником.

Читай также: "Победит лучший": Комми - о поединке Хэйни - Ломаченко

"Хейни с легкостью победит Ломаченко. Василий далек от того, каким бойцом он был. Я думаю, Девин слишком большой и слишком длинный для него", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее стало известно, когда состоится бой Ломаченко с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эдди Хирн девин хэйни

Статьи по теме

Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя
"Хочет реванша": Промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом "Хочет реванша": Промоутер оценил возможность проведения второго боя Альвареса с Биволом
Промоутер подтвердил, что Альварес не против подраться с Усиком Промоутер подтвердил, что Альварес не против подраться с Усиком
Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа22:11
Большая часть персонала Манчестер Юнайтед против возвращения Гринвуда
Бокс21:58
"С легкостью победит": Хирн сделал прогноз на бой Хэйни с Ломаченко
Европа21:34
Защитник Манчестер Сити пропустит около месяца из-за травмы
НБА21:32
Ирвинг запросил у Бруклина обмен до дедлайна
Европа21:16
Мудрик впервые выйдет в стартовом составе Челси в матче против Фулхэма
Европа20:59
Президент Бенфики: Энцо Фернандес не дал нам ни единого шанса, он не хотел оставаться
Лига Чемпионов20:51
Тренер Баварии подтвердил, что Мане пропустит первый матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
НБА20:17
Джру Холидэй установил новый рекорд Матчей всех звезд
Украина19:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина19:44
Динамо впервые выиграло в этом году, разгромив пятую команду второго дивизиона Румынии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK