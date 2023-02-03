"С легкостью победит": Хирн сделал прогноз на бой Хэйни с Ломаченко

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу будущего боя между абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По мнению британца, американский боксер должен без проблем разобраться со своим соперником.

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"Хейни с легкостью победит Ломаченко. Василий далек от того, каким бойцом он был. Я думаю, Девин слишком большой и слишком длинный для него", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее стало известно, когда состоится бой Ломаченко с Хэйни.