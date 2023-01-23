"Победит лучший": Комми - о поединке Хэйни - Ломаченко

Бывший соперник Василия Ломаченко Ричард Комми поделился мнением о предстоящем поединке украинского боксера против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам ганского боксера, он не может назвать фаворита, однако уверен, что спорстмены покажут достойное выступление.

"Хэйни молод, талантлив. Он победил во всех своих боях, прошел через множество поединков с хорошими боксерами. И сейчас он чемпион, он уверен в себе, показывает отличные результаты".

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"У Ломаченко чуть меньше боев, но он тоже соперничал с отличными боксерами, с большими, как я и Теофимо Лопес. Это будет очень горячий бой. Я им обоим желаю успеха и удачи. Думаю, что победит лучший. Мне сложно назвать фаворита", - сказал Комми в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Ранее сообщалось, что Ричард Комми оценил силу украинского боксера.