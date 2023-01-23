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"Бой был очень горячим": Бывший соперник Ломаченко оценил силу Василия

Ричард Комми отметил способности украинского боксера.
Сегодня, 17:01
Ричард Комми и Василий Ломаченко / Getty Images
Ричард Комми и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми поделился воспоминаниями о поединке против Василия Ломаченко.

По словам ганского боксера, украинский боксер удивил в плане скорости, движения и выносливости, однако в ударах оказался не очень сильным.

"Бой с Ломаченко был очень горячим. Я был счастлив тому, что мне выпала возможность выйти на ринг против Василия Ломаченко. Он один из лучших боксеров в мире, и на самом деле далеко не все хотят выходить на ринг против такого бойца".

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"Я бы не сказал, что у Василия прямо очень сильные удары. Я думаю, что бью сильнее и мощнее, но он отлично двигается, работает ногами. Мой стиль - больше уходить именно в физическую силу, а он хорош в движении. Он очень умно и быстро двигается. Я делал то, что должен был делать, то, что мог делать. Это был потрясающий опыт", - сказал Комми в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Напомним, в декабре 2021 года Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес пожаловался на низкий гонорар в бою с Ломаченко.


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