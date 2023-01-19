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Теофимо Лопес пожаловался на низкий гонорар в бою с Ломаченко

Американец получил почти в два раза меньше денег, нежели ему обещали.
Сегодня, 19:20
Лопес - Ломаченко / Getty Images
Лопес - Ломаченко / Getty Images

Экс-чемпион мира в легком Теофимо Лопес высказался о ситуации с гонораром после боя против Василия Ломаченко.

"Видите ли, я не король. Я просто соглашаюсь на бои. Понимаете, что я имею в виду? Просто такой я человек.

Я здесь ради славы. Если мне нужно что-то сделать, я должен согласиться на это.

В общей сложности я получил 1,2 млн долларов, когда сражался с Василием Ломаченко, который на тот момент, вероятно, был лучшим бойцом pound-for-pound.

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Я мог бы нажиться на этом поединке. Я должен был заработать 2,5 млн долларов за тот бой. Мне их не дали.

Мне заплатили минимум, что составило 1,2 млн. И это после поединка против такого соперника за все пояса. Главное – слава. По крайней мере, для меня", - сказал американец в интервью Boxing News 24.

Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в рамках боя за абсолютное чемпионство в легком весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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