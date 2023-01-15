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Промоутер назвал точную дату боя Хэйни - Ломаченко, место проведения поединка пока обсуждается

Боб Арум поделился подробностями организации боя за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 11:59
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко согласован и озвучил точную дату поединка.

По словам функционера, теперь осталось определить, где боксеры встретятся в ринге.

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"Этот бой полностью согласован. Дата определена - это 20 мая. Теперь вопрос в том, где он состоится. Пройдет поединок в Нью-Йорке? Ну, проблема в том, что там играют Нью-Йорк Никс и Нью-Йорк Рейнджерс. Арена Madison Square Garden может быть занята для их игр.

Примет ли бой Лас-Вегас? Вполне возможно. Или же он может состояться на Ближнем Востоке, где пытаются устроить этот поединок? Пожалуй, у нас будет ответ на протяжении десяти дней. Но нет сомнений в том, что бой состоится", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее Девин Хэйни оценил своего будущего соперника Василия Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум девин хэйни

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