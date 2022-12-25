"Он не мастер": Хэйни поддал сомнению способности Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.

По словам американского боксера, он не видит в экс-чемпионе мира в трех весовых категориях настолько мастеровитого бойца, каким его считают другие.

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"Ломаченко оказался определенно намного меньше, чем я думал, но многие люди говорят, что он не настоящий легковес. Он маленький парень. Легкий дивизион на самом деле не его класс, но он уже выигрывал в этом весе.

Он уже давно в этой весовой категории. Так что независимо от того, говорят ли люди, что он мал для этого веса или нет, у него было время, чтобы освоится.

Он может быть мастером для Боба Арума, но он не мастер для меня. Он такой же боец, как и я. Он такой же человек, как и я. Но я покажу, что не он хозяин в ринге, а я", - сказал Хэйни в комментарии Thaboxingvoice.

Отметим, также Хэйни рассказал, где может состояться его бой против Ломаченко.