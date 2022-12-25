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Хэйни сообщил, где может состояться бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион выделил три потенциальных места проведения поединка.
Сегодня, 08:43
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни поделился информацией по поводу боя против бывшего обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам американского боксера, сейчас на проведение этого поединка претендуют три арены. При этом, когда состоится бой, он пока точно не знает.

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"На то, чтобы принять наш бой, претендуют три арены. Это Madison Square Garden в Нью-Йорке, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и арена в Саудовской Аравии.

Когда состоится бой? Посмотрим. Сперва я говорил, что откажусь от поединка, если они запланируют его после Рамадана, но потом решил, что если они хотят драться в мае, то пускай это будет май", - сказал Хэйни в комментарии Thaboxingvoice.

Ранее сообщалось, что представители Девина Хэйни и Василия Ломаченко ведут переговоры об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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