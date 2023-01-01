"Поединок уже согласован": Промоутер подтвердил, что Хэйни подерется с Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что вскоре должен быть анонсирован бой между абсолютным чемпионом в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

По его словам, стороны уже договорились о проведении поединка и сейчас обсуждают возможные дату и место боя.

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"По сути, поединок уже согласован. Мы ищем место и дату. Вскоре мы их объявим. Я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин тоже к нам присоединился, и все они готовы. Они прекрасные люди.

Этот бой должен состояться до или после Рамадана. Дело в том, что Хэйни - религиозный мусульманин, поэтому мы не можем организовать поединок во время Рамадана, но можем устроить его до или после. Я обсудил это с Хэйни, и они открыты к этому бою", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее Девин Хэйни оценил своего будущего соперника Василия Ломаченко.