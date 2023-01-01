iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Поединок уже согласован": Промоутер подтвердил, что Хэйни подерется с Ломаченко

Стороны пока обсуждают дату и место боя.
Сегодня, 16:59
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что вскоре должен быть анонсирован бой между абсолютным чемпионом в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

По его словам, стороны уже договорились о проведении поединка и сейчас обсуждают возможные дату и место боя.

Читай также: Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году

"По сути, поединок уже согласован. Мы ищем место и дату. Вскоре мы их объявим. Я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин тоже к нам присоединился, и все они готовы. Они прекрасные люди.

Этот бой должен состояться до или после Рамадана. Дело в том, что Хэйни - религиозный мусульманин, поэтому мы не можем организовать поединок во время Рамадана, но можем устроить его до или после. Я обсудил это с Хэйни, и они открыты к этому бою", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее Девин Хэйни оценил своего будущего соперника Василия Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум девин хэйни

Статьи по теме

Неугомонный: Ломаченко выложил новое видео с московским митрополитом, обвинившим Украину в "войне с Богом" Неугомонный: Ломаченко выложил новое видео с московским митрополитом, обвинившим Украину в "войне с Богом"
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко "Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
Прогрейс предсказал победителя поединка Ломаченко - Хэйни Прогрейс предсказал победителя поединка Ломаченко - Хэйни
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно
просмотров

Последние новости

Бокс19:31
Бокс: расписание боев
Европа19:18
Каземиро предсказал игроку Манчестер Юнайтед попадание в топ-5 лучших футболистов мира
Украина18:53
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина18:42
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа18:25
Фердинанд выступил против критики Роналду
Бокс18:18
Неугомонный: Ломаченко выложил новое видео с московским митрополитом, обвинившим Украину в "войне с Богом"
Европа17:58
Тоттенхэм на своем поле уступил Астон Вилле
Европа17:34
Французский клуб ведет переговоры об аренде Малиновского
Биатлон17:27
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Киберспорт17:14
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: Jame стал двадцатым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK