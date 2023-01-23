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Камбосос сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Австралиец не сомневается в превосходстве американского чемпиона.
Сегодня, 13:06
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос поделился мнением о поединке абсолютного чемпиона дивизиона Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По мнению австралийца, американский боксер сможет защитить титульные пояса.

"Хэйни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как человек и боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хэйни слишком хорош. Стилистически это плохой поединок для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже был плохим, но как бойцы мы идем на такой риск. Предполагаю, что Хэйни будет хорошо выглядеть в этом поединке, сделает заявление и освободит титулы".

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Австралиец заявил, что намерен заполучить титульные пояса, если Девин сменит дивизион.

"На тот момент мы определимся со своим следующим поединком, и титулы станут вакантными. Именитые бойцы легкого веса будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из больших рыб", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал точную дату боя Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни Джордж Камбосос

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