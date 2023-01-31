Стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Хэйни
Боб Арум раскрыл подробности переговоров о поединке.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка Девина Хэйни и Василия Ломаченко.
По словам авторитетного функционера, титульный бой, вероятно, пройдет в конце весны.
Читай также: Прогрейс назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
"Мы смотрим на конец мая и сейчас определяемся, какая площадка подходит лучше всего для этого боя", - приводит слова Арума Boxing 247.
Отметим, что команды украинского и американского боксеров ведут активные переговоры о титульном поединке.
Ранее сообщалось, что Исаак Крус включил Ломаченко в список приоритетных соперников.