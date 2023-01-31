Стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам авторитетного функционера, титульный бой, вероятно, пройдет в конце весны.

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"Мы смотрим на конец мая и сейчас определяемся, какая площадка подходит лучше всего для этого боя", - приводит слова Арума Boxing 247.

Отметим, что команды украинского и американского боксеров ведут активные переговоры о титульном поединке.

Ранее сообщалось, что Исаак Крус включил Ломаченко в список приоритетных соперников.