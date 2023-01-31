iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Хэйни

Боб Арум раскрыл подробности переговоров о поединке.
Сегодня, 08:27
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / talkSPORT

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам авторитетного функционера, титульный бой, вероятно, пройдет в конце весны.

Читай также: Прогрейс назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

"Мы смотрим на конец мая и сейчас определяемся, какая площадка подходит лучше всего для этого боя", - приводит слова Арума Boxing 247.

Отметим, что команды украинского и американского боксеров ведут активные переговоры о титульном поединке.

Ранее сообщалось, что Исаак Крус включил Ломаченко в список приоритетных соперников.


Статьи по теме

Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни
Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут
Днепр-1 объявил о подписании бразильского вингера Днепр-1 объявил о подписании бразильского вингера
Пятов трогательно попрощался с Кривцовым, который переходит в клуб из МЛС Пятов трогательно попрощался с Кривцовым, который переходит в клуб из МЛС
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Бокс11:01
Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Хэйни
Украина10:33
Стали известны детали перехода Забарного в Борнмут
Украина10:19
Днепр-1 объявил о подписании бразильского вингера
Украина10:02
Пятов трогательно попрощался с Кривцовым, который переходит в клуб из МЛС
Киберспорт09:40
NaVi поднялись на пару позиций: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Украина09:15
Игры Шахтера, Динамо и Металлиста: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Европа08:51
Иско близок к переходу в немецкий клуб, который претендует на чемпионство
Бокс08:27
Стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Хэйни
Европа08:20
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Украина08:05
Стало известно, сколько Борнмут заплатит за Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK