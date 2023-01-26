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Прогрейс назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Американец отметил сильные стороны боксеров.
Сегодня, 11:12
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 KO) поделился мнением о потенциальном поединке между Девином Хейни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

По словам американского боксера, у каждого спортсмена есть сильные стороны, однако он думает, что Хэйни фаворита боя.

"Это будет хороший поединок. Я немного больше на стороне Хэйни. Он больше и немного младше. Однако Ломаченко есть Ломаченко, он все еще очень хорош в том, что делает. Но мои симпатии на стороне Хэйни", - приводит слова Реджиса FightHype.com.

Отметим, что команды украинского и американского боксеров ведут активные переговоры о титульном поединке.

Ранее Камбосос сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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