Прогрейс назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (28-1, 24 KO) поделился мнением о потенциальном поединке между Девином Хейни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

По словам американского боксера, у каждого спортсмена есть сильные стороны, однако он думает, что Хэйни фаворита боя.

"Это будет хороший поединок. Я немного больше на стороне Хэйни. Он больше и немного младше. Однако Ломаченко есть Ломаченко, он все еще очень хорош в том, что делает. Но мои симпатии на стороне Хэйни", - приводит слова Реджиса FightHype.com.

Отметим, что команды украинского и американского боксеров ведут активные переговоры о титульном поединке.

Ранее Камбосос сделал прогноз на бой Хэйни - Ломаченко.