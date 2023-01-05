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Исаак Крус включил Ломаченко в список приоритетных соперников

Мексиканец жаждет одолеть топовых спортсменов дивизиона.
Сегодня, 10:02
Исаак Крус / Getty Images
Исаак Крус / Getty Images

Мексиканский легковес Исаак Крус заявил о желании провести поединок против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам Круса, он хочет выиграть чемпионский пояс, а для этого нужно победить топовых боксеров.

"У меня на уме четыре бойца. Прежде всего я бы хотел подраться с Джервонтой Дэвисом или Девином Хэйни. Затем я хотел бы встретиться с Шакуром Стивенсоном. В довершение всего почему бы не подраться с Ломаченко?".

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"Я с детства стремился завоевать пояс. Это моя мечта, но я также осознаю качество моих оппонентов и насколько сложно преодолеть вызовы, чтобы завоевать титул. Это создает твой авторитет и делает данное достижение еще более весомым", - приводит слова Круса Boxing News 24.

Ранее промоутер подтвердил, что Хэйни подерется с Ломаченко.


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