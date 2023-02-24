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Хэйни озвучил два варианта места проведения боя с Ломаченко

Стороны пока обсуждают этот момент в организации поединка.
Сегодня, 15:45
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион в легком дивизионе Дэвин Хейни поделился деталями организации боя против Василия Ломаченко.

Ранее говорилось, что соперники должны встретиться в ринге 20 мая в Лас-Вегасе, но, по словам американского боксера, стороны также рассматривают возможность проведения поединка в Саудовской Аравии. При этом он склоняется ко второму варианту.

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"Сейчас вопрос только в месте. Поединок состоится в Саудовской Аравии или в Лас-Вегасе? Скоро будет сообщение, но надеюсь, что это будет Саудовская Аравия. Это прекрасная возможность, особенно для меня, провести бой перед множеством мусульман. Это моя мечта и прекрасная возможность.

Увидим, станет ли Ломаченко моим самым сложным соперником, когда он выйдет в ринг. На бумаге это так, он хороший оппонент для меня, но посмотрим. Хочу уже выйти и увидеть, он тяжелое испытание. Конечно, я хотел бы, чтобы это было легко, но будем готовиться к нему в его лучшей форме. Изучаем его лучшие поединки, поскольку один бой боксера не определяет", - сказал Хэйни в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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