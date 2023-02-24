iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко

Американец жаждет одержать победу над бывшим чемпионом в трех дивизионах.
Сегодня, 11:16
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни поделился мнением о поединке против украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам американца, он жаждет выйти в ринг с Ломаченко, чтобы улучшить свое наследие. 

"Это тот бой, который мне нужен. Я вызывал его на протяжении многих лет. Сейчас у меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать. Я полностью сосредоточен на Ломе".

Читай также: Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

"Мы все еще договариваемся о сделке, но надеюсь, что все будет хорошо. С этого момента, все мои бои будут большими. Я хочу драться с лучшими парнями и самыми большими именами", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Отметим, что команды Ломаченко и Хэйни ведут активные переговоры о титульном поединке. Ожидается, что бой пройдет в мае.

Ранее украинский боксер назвал цель своей боксерской карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой
Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры
Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина11:40
Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией
ММА11:25
Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация
Бокс11:16
"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко
Лига Европы10:54
Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты
Украина10:29
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Европы09:59
Палкин: Победа в матче с Ренном - это победа для всей Украины
Лига Европы09:49
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
Европа09:34
Всегда с Шахтером: Мудрик восхитился игрой Трубина в матче Лиги Европы
Лига Европы09:28
Бондаренко: Надеюсь, сегодня мы создали повод для гордости
Лига Европы09:04
Хави назвал причину поражения в матче с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK