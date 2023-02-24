"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни поделился мнением о поединке против украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам американца, он жаждет выйти в ринг с Ломаченко, чтобы улучшить свое наследие.

"Это тот бой, который мне нужен. Я вызывал его на протяжении многих лет. Сейчас у меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать. Я полностью сосредоточен на Ломе".

Читай также: Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

"Мы все еще договариваемся о сделке, но надеюсь, что все будет хорошо. С этого момента, все мои бои будут большими. Я хочу драться с лучшими парнями и самыми большими именами", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Отметим, что команды Ломаченко и Хэйни ведут активные переговоры о титульном поединке. Ожидается, что бой пройдет в мае.

Ранее украинский боксер назвал цель своей боксерской карьеры.