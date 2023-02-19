Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своей цели в боксе.

"Я боксирую ради наследия. Хочу вписать свое имя в историю. Хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя своего отца, потому что он сделал меня боксером.

Читайте также: Промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко

Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Он дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение отцу", – сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса.