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Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры

Украинец намерен оставить в спорте свое наследие.
Сегодня, 19:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своей цели в боксе.

"Я боксирую ради наследия. Хочу вписать свое имя в историю. Хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя своего отца, потому что он сделал меня боксером.

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Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Он дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение отцу", – сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса.

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