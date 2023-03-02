Хэйни назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни объяснил, почему до этого времени еще не было официального анонса его боя против Василия Ломаченко.

Американский боксер заверил, что поединок состоится, но еще нужно согласовать место его проведения. Абсолютный чемпион подтвердил, что команды рассматривают две локации для его организации.

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"Поединок однозначно состоится. Мы стараемся выяснить, где он пройдет. Мы пытаемся выбрать место его проведения.

Бой может состояться в Саудовской Аравии или в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в одном из этих мест. Дата боя - 20 мая. Задержка только из-за места проведения боя", - отметил Хэйни в комментарии Fight Hub TV.

Ранее промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко.