iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хэйни назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко

Сторонам осталось согласовать один из основных моментов организации поединка.
Сегодня, 13:22
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни объяснил, почему до этого времени еще не было официального анонса его боя против Василия Ломаченко.

Американский боксер заверил, что поединок состоится, но еще нужно согласовать место его проведения. Абсолютный чемпион подтвердил, что команды рассматривают две локации для его организации.

Читай также: Хэйни озвучил два варианта места проведения боя с Ломаченко

"Поединок однозначно состоится. Мы стараемся выяснить, где он пройдет. Мы пытаемся выбрать место его проведения.

Бой может состояться в Саудовской Аравии или в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в одном из этих мест. Дата боя - 20 мая. Задержка только из-за места проведения боя", - отметил Хэйни в комментарии Fight Hub TV.

Ранее промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

Хэйни: Хочу показать, что я на много уровней выше Ломаченко Хэйни: Хочу показать, что я на много уровней выше Ломаченко
"Похожий на шахматы": Хэйни предположил, каким будет его бой с Ломаченко "Похожий на шахматы": Хэйни предположил, каким будет его бой с Ломаченко
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0
Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: этапом в Нове-Место возобновляется Кубок мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:17
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Украина13:59
Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
Европа13:50
Бавария готова расстаться с двумя лидерами атаки
Бокс13:22
Хэйни назвал причину задержки официального анонса боя с Ломаченко
Европа13:19
Ньюкаслу интересен один из игроков Барселоны
Европа12:48
Арсенал планирует подписать летом минимум 4 игроков
Бокс12:38
"Пять лет пытаюсь": Менеджер Уайлдера оценил вероятность организации боя с Джошуа
Европа12:34
Стало известно условие, при котором Моуринью покинет Рому
Формула 112:25
Стролл выступит на Гран-при Бахрейна
Биатлон12:10
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK