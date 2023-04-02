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"Я непобежденный? На мой взгляд, да": Ломаченко озвучил самоуверенное предположение

Боксер с украинским паспортом не признает своих поражений на протяжении карьеры.
Сегодня, 20:02
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Представитель легкой весовой категории Василий Ломаченко перед боем против абсолютного чемпиона дивизиона Девина Хэйни высказался о своей карьере.

По мнению боксера с украинским паспортом, он является непобежденным на профи-ринге, несмотря на два поражения.

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Слова Ломаченко в Twitter приводит авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

"По моему мнению, я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе. Вот почему я очень хорошо сплю. Я непобежденный? Да. На мой взгляд, да", - заявил боксер.

Напомним, что в начале профессиональной карьеры в 2014 году Ломаченко проиграл раздельным решением судей Орландо Салидо, а также в 2020 году уступил Теофимо Лопесу единогласным решением в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Напомним, ранее бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

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