"Я непобежденный? На мой взгляд, да": Ломаченко озвучил самоуверенное предположение

Представитель легкой весовой категории Василий Ломаченко перед боем против абсолютного чемпиона дивизиона Девина Хэйни высказался о своей карьере.

По мнению боксера с украинским паспортом, он является непобежденным на профи-ринге, несмотря на два поражения.

Читай также: "Последний шанс": Ломаченко оценил свои перспективы в бою с Хэйни

Слова Ломаченко в Twitter приводит авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

"По моему мнению, я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе. Вот почему я очень хорошо сплю. Я непобежденный? Да. На мой взгляд, да", - заявил боксер.

Vasyl Lomachenko: "In my mind, I didn't lose any fight in professional boxing. That's why I sleep very well. Undefeated? Yes. In my mind, yes."