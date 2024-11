"Мягкой заднице нужно уйти на пенсию": Стивенсон раскритиковал Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон считает, что обладатель титула IBF в его дивизионе Василий Ломаченко боится поединка с ним.

После срыва боя против Уильяма Сепеды американец решил вспомнить своего потенциального соперника из Украины, посоветовав ему уже завершить карьеру, если он тянет с возвращением в ринг.

"Не буду врать: Василий Ломаченко меня боится. Мягкой заднице нужно уйти на пенсию, если он больше не хочет участвовать в больших боях", - написал Стивенсон в сети Х.

Ngl @VasylLomachenko is scared me 😂 soft ass need to retire if he don’t want to fight big fights no more. https://t.co/NgQnkB38SZ