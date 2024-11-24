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"Мягкой заднице нужно уйти на пенсию": Стивенсон раскритиковал Ломаченко

Обладатель титула WBC высказал мнение о будущем еще одного чемпиона легкого дивизиона.
Сегодня, 15:02
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон считает, что обладатель титула IBF в его дивизионе Василий Ломаченко боится поединка с ним.

После срыва боя против Уильяма Сепеды американец решил вспомнить своего потенциального соперника из Украины, посоветовав ему уже завершить карьеру, если он тянет с возвращением в ринг.

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"Не буду врать: Василий Ломаченко меня боится. Мягкой заднице нужно уйти на пенсию, если он больше не хочет участвовать в больших боях", - написал Стивенсон в сети Х.

Ранее сообщалось, что Джордж Камбосос бросил дерзкий вызов на бой Шакуру Стивенсону и получил ответ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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