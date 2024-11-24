Камбосос бросил дерзкий вызов на бой Стивенсону и получил ответ

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос бросил вызов на бой действующему обладателю титула WBC Шакуру Стивенсону, после того как у американца сорвался поединок с Уильямом Сепедой.

Австралийский боксер дерзко обратился к потенциальному сопернику посредством соцсетей, предложив провести бой в первом полусреднем дивизионе.

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"В первом полусреднем. Ты сломаешь свои хрупкие ручки раньше, чем я сломаю твои маленькие девчачьи ребра.

Ты, чл*ноед! Приезжай ко мне в феврале в Австралию, сцена уже готова. Сними свой пояс, пусть Сепеда станет чемпионом по почте, а мы подеремся в первом полусреднем весе.

Сначала свяжись со своим парнем, чтобы убедиться, что твои колени в порядке. Я боюсь? Да, ты меня ужасаешь, стоя на коленях с этими торчащими зубами. Это гораздо страшнее, чем Тео, Хэйни и Лома. Ты знаешь, к кому обращаться, я здесь", - написал Камбосос в сети X.

Стивенсон ответил на высказывания своего потенциального соперника.

"Давай, бомжара. С кем нам связаться для переговоров? Бла-бла-бла. Давай драться, киска", - написал Шакур.

Let’s go bum!! Who do we contact for negotiations? https://t.co/Vhj5wvIhZK — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) November 24, 2024

Ранее Шакур Стивенсон предсказал следующий карьерный шаг Василия Ломаченко.

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