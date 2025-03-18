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"Почему бы не уйти на пенсию?": Стивенсон посоветовал Ломаченко завершить карьеру

Чемпион WBC выразил непонимание, зачем Василий удерживает титул и не возвращается.
Сегодня, 09:25
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон призвал обладателя титула IBF в дивизионе Василия Ломаченко уйти на пенсию.

Американский боксер не понимает, почему тот продолжает удерживать пояс и молчит о своих дальнейших планах.

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"Что касается боя с Ломаченко, то я как бы всегда равнялся на него. Честно говоря, я действительно равнялся на него. Он был именно тем парнем. Но то, что он на самом деле не хотел со мной драться, просто заставило меня взглянуть на него немного по-другому. Буду честен, я все еще считаю, что у него была чертовски крутая карьера. Он был легендой, но я все еще думаю, что он избегал меня.

Он завоевал титул, а теперь просто сидит с поясом и удерживает его. По какой причине? Если вы уже никогда не планируете выходить в ринг и показываете отсутствие мотивации для того, чтобы оставаться в спорте, зачем вы это делаете? Что происходит? Просто оставь пояс, освободи титул. Почему бы ему не уйти на пенсию?" - приводит слова Стивенсона The Ring.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис интересовался возможностью проведения боя с Василием Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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