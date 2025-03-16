"Слышал, что он уже все": Гвоздик предположил, почему не возвращается Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик предположил, почему обладатель титула IBF в легком дивизионе Василий Ломаченко не возвращается в ринг и не делает заявлений по поводу своего будущего.

По словам боксера, он не уверен, что тот собирается продолжать карьеру.

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"Что я думаю о бое Рэймонда Муратальи против Ломаченко? Это если Лома действительно хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не объявляют, молчат.

Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Но эти результаты должны прийти из космоса или из другой галактики? Чего они ждут? Эти результаты или есть у них, или нет", - сказал Гвоздик в комментарии ESNEWS.

Ранее промоутер сообщил, когда Ломаченко примет решение о своем будущем.

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